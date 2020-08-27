فتاة أمريكية تعترف بسعيها لتقديم الدعم لتنظيم "القاعدة"

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن فتاة أمريكية اعترفت بمحاولتها تقديم الدعم لتنظيم "القاعدة" الإرهابي.

وجاء في بيان لوزارة العدل، يوم الأربعاء، أن المدعوة تنوزا جمال حسن، البالغة 22 سنة من العمر، اعترفت بأنها حاولت استمالة اثنين من الطلاب إلى دعم "القاعدة"، عندما كانت طالبة في جامعة بمدينة سانت بول بولاية مينيسوتا الأمريكية في عام 2017.

Tnuza Jamal Hassan (19) was charged in federal court for attempting to provide material support to Al Qaeda, lying to the FBI+arson. She was initially arrested Jan. 17 after she set 8 fires in 7 buildings on the St. Catherine University campus in St. Paul. https://t.co/MUPZusJVW1pic.twitter.com/lzunlmP0e1 — KatNL (@KatNL) March 18, 2019

وفي وقت لاحق من العام ذاته، توجهت المتهمة إلى كابول للانضمام إلى صفوف "القاعدة"، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى أفغانستان بعد فشلها في مرور التفتيش الجمركي بمطار دبي في طريقها إلى العاصمة الأفغانية.

وفي عام 2018 حاولت الفتاة إضرام النار في مبنى الجامعة في خطوة لدعم التنظيم.

وجهت إليها تهم إضرام النار، وهي تواجه عقوبة السجن تصل إلى 20 عاما في حال إدانتها، بالإضافة إلى غرامة قدرها 35 ألف دولار.

المصدر: RT