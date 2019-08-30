قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مشكلة الولايات المتحدة لا تكمن في موضوع الرسوم الجمركية بل في النظام الاحتياطي الفدرالي.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "يتراجع سعر اليورو بالنسبة للدولار بشكل جنوني، وهو ما يعطيه ميزة كبيرة في التصدير والإنتاج.. ولكن الاحتياطي الفدرالي لا يفعل شيئًا! دولارنا حاليا، هو الأقوى في التاريخ. يبدو ذلك جيدا، أليس كذلك؟ ولكن ليس بالنسبة للذين يطرحون المنتجات للبيع خارج الولايات المتحدة... ليس لدينا مشكلة في الرسوم الجمركية ( فنحن نعيد اللاعبين السيئين أو غير النزهاء، إلى رشدهم). لدينا مشكلة مع النظام الاحتياطي الفدرالي. هم لا يفقهون أي شيء".

The Euro is dropping against the Dollar “like crazy,” giving them a big export and manufacturing advantage...and the Fed does NOTHING! Our Dollar is now the strongest in history. Sounds good, doesn’t it? Except to those (manufacturers) that make product for sale outside the U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 августа 2019 г.

ومن المعروف أن الرئيس ترامب، ينتقد بشكل مستمر البنك المركزي الأمريكي، لسياساته غير الصحيحة التي تعيق تطور الاقتصاد الأمريكي وتؤثر سلبا على الدولار.

وسيعقد اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، حول السياسة النقدية والقروض في الولايات المتحدة، خلال يومي 17 و 18 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي