نشرت مجلة Military Watch Magazine (MWM) موضوعا عن الطائرة المقاتلة الروسية Su-35، أشادت فيه بفعاليتها العالية خلال العمليات الحربية الجارية في أوكرانيا.

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ووفقا لتأكيد كاتب الموضوع، تلعب المقاتلة Su-35 في العمليات العسكرية الروسية في كل من سوريا وأوكرانيا دورا مهما وفعالا وتستخدمها القوات الجوية الروسية لضمان تفوقها في الجو.

ويقول: "أسقطت المقاتلة Su-35 عددا من طائرات فئة جو-جو أكثر بكثير من أي مقاتلة أخرى منذ نهاية الحرب الباردة، خلال مشاركتها في المعارك الجوية الكبيرة مع مقاتلات من الجيل الرابع الأوكرانية، وحققت انتصارات مذهلة".

ويذكر أن يوري إيغنات المتحدث الرسمي باسم القوات الجوية الأوكرانية، كان قد أعلن في يوليو الماضي أن مقاتلات Su-35 هي إحدى أفضل المقاتلات وتشكل تهديدا فعليا لكييف.

وقال: "يجب الاعتراف بأن الطائرة الرئيسية التي تشكل تهديدا لنا هي Su-35".

المصدر: لينتا. رو