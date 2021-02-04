بعد "ريمونتادا" برشلونة على غرناطة.. كومان يشيد بكرة القدم وينتقد سان جيرمان

كال مدرب برشلونة، رونالد كومان، المديح لقدرة كرة القدم على الإثارة بعدما قلب فريقه تأخره بهدفين إلى فوز 5-3 على غرناطة، بعد وقت إضافي، ليبلغ نصف نهائي كأس إسبانيا، أمس الأربعاء.

وسدد برشلونة ثلاث مرات في إطار المرمى في الوقت الأصلي، وأنقذ حارس غرناطة، آرون إسكاندل، عدة فرص، لكن الفريق الكتالوني تأخر 0-2 وكان على وشك الخروج من مسابقة كأس إسبانيا، قبل أن يحرز أنطوان غريزمان هدفا في الدقيقة 88، ثم أدرك جوردي ألبا التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأضاف غريزمان، وفرينكي دي يونغ، وألبا، ثلاثة أهداف في الوقت الإضافي، بينما هز فيدي فيكو الشباك لغرناطة من ركلة جزاء.

وقال كومان بعد هذه "الريمونتادا" لفريقه: "هذا رائع. كرة القدم مذهلة. أول ما أريد الإشادة به الليلة هو القوة الذهنية لفريقي، فلم يتوقف عن محاولة الفوز".

وأضاف المدرب الهولندي: "كرة القدم ظلمتنا في الشوط الأول حيث بدأنا المباراة بقوة لكننا ارتكبنا خطأ بالاعتماد على أداء جمالي داخل منطقة جزاء فريقي، حيث لا يمكنك فعل ذلك، وكلفنا هذا الهدف الأول".

وتابع: "كنا نعلم أننا غير محظوظين، أتيحت لنا عدة فرص لكن الكرة لم تدخل المرمى سواء أنقذها الحارس أو اصطدمت في إطار المرمى، لكن الفوز كان مستحقا في النهاية بسبب نهجنا".

افتقار للاحترام

واتهم كومان منافسه الفرنسي باريس سان جيرمان بالضغط على فريقه قبل مواجهتهما في دوري أبطال أوروبا، بالحديث عن احتمال انضمام نجم "البارسا"، ليونيل ميسي إلى بطل فرنسا.

وأبدى ثنائي سان جيرمان، أنخيل دي ماريا، ونيمار، في وقت سابق رغبتهما في انضمام ميسي إلى فريق العاصمة الفرنسية.

وفي الشهر الماضي، تحدث المدير الرياضي لسان جيرمان، ليوناردو، عن أن بطل فرنسا من الفرق التي سترحب بضم ميسي.

وقال كومان: "أعتقد أن حديث العديد من الأشخاص في باريس سان جيرمان عن ميسي، وهو لاعب في برشلونة، ينم عن عدم احترام".

ويستضيف برشلونة منافسه الفرنسي في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوربا في الـ16 من فبراير، قبل أن يخرج لمواجهته في الإياب في العاشر من مارس.

المصدر: رويترز