محامي مبارك يعلق على حيثيات إعدام قاتل فتاة المنصورة.. وأجره في القضية

قال المحامي المصري المشهور، فريد الديب، إنه اطلع على حيثيات الحكم الصادر بالإعدام بحق محمد عادل، في واقعة مقتل "نيرة أشرف".

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وأضاف الديب: "اطلعت عليها صباح الأحد، والحيثيات مكتوبة بحرفية شديدة، ولكن سأكتب رأيي في مذكرة النقض وتقديمها إلى محكمة النقض، عقب الاطلاع على محاضر الجلسات الخاصة بالمحاكمة، وستكون مذكرتي إلى المحكمة لاتخاذ المحكمة ما تراه بحق موكلي".

وتابع: "أرفض الرد على أمور يتم تداولها عبر السوشيال ميديا مثل أتعابي"، مضيفا: "يا جماعة والله دي أمور مش مهمة.. هاخد القضية ببلاش مثلا.. دي أمور لا تخصكم ولا تهم أحدا".

وقال الفنان تامر عبدالمنعم، إن المحامي فريد الديب، قبِل الدفاع عن محمد عادل، قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، مشيرا إلى أن الديب سينقض الحكم لوجود عورات فيه، وليس دفاعًا عن المتهم.

وأضاف تامر عبر "فيس بوك": "كتير بيسألوني عن موقف الأستاذ فريد الديب من قضية نيرة، وكتير بيكتبوا كلام في الهجايص، ودا يدل عن جهل شديد من عينة أن الأستاذ مرتضى منصور والأستاذ بهاء أبوشقة سينزلان خصمين له في المحكمة، أولا النقض مافيهوش مواجهات بين الدفاع، ومن معرفتي بالأستاذ فريد أنه سينقض الحكم ليس دفاعًا عن المتهم، وإنما لوجود عورات في شكل المحاكمة وأخطاء وقع فيها القاضي أثناء نطقه للإحالة للمفتي، وبالتالي معركته قانونية بحتة تتعلق بقانونية المحاكمة، وحفاظًا منه على الشعرة القانونية بالقضية ليس أكثر".

وتابع: "فريد الديب سينجح في النقض، وستعاد المحاكمة وفي المرة القادمة سيعدم محمد عادل أيضًا بعد إحالة أوراقه مجددًا للمفتي، ولكن شكليا وموضوعيا وقانونيا ستصبح المحاكمة بلا عوار".

أما عن رأيه في قبول الديب للقضية فقال: "في رأيي الديب انحاز للقانون، وأي قانوني فاهم ده كويس أوي، فكفاكم فتي، وبالنسبة للناس اللي بتتهمه أن اختياراته للمتهمين اختيارات أحب حد يقولي فين قضايا الجنايات النضيفة؟!".

المصدر: المصري اليوم