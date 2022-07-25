لغز جديد في مصر.. صور فتاة المنصورة المقتولة مع ممثل شاب تثير جدلا واسعا

أثيرت حالة من الجدل، خلال الفترة الأخيرة حول نيرة أشرف التي قتلت على يد زميلها محمد عادل أمام جامعة المنصورة، بسبب صور انتشرت لها قبل عدة أيام مع ممثل شاب يدعى محمد شبانة.

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وظهرت نيرة أشرف، في عدة صور جمعتها بـ محمد شبانة في عدة مناسبات، ما جعل الكثيرين يتسألون حول صلتهما ببعض، وما زاد الأمر حيرة هو قيام محمد شبانة بغلق حسابه عبر فيسبوك وانستغرام للأصدقاء فقط.

ولم يتحدث الممثل الشاب عن علاقته بنيرة أشرف إلا من خلال بوست كتبه بعد واقعة القتل أعرب فيه عن صدمته من قتلها، لكن لم يتحدث بعدها عن صلتهما ببعض واختفى من على السوشيال ميديا.

وشارك محمد شبانة، في عدة أدور صغيرة، بأعمال فنية بارزة، من بينها: (مسلسل شارع عبدالعزيز2، مسلسل لؤلؤ بدور ميخا).

وقدمت أسرة الشاب المتهم بارتكاب جريمة قتل الفتاة "نيرة" أسطوانه مدمجة وفلاشه تحوي رسائل وسكرينات وتسجيلات بين الفتاة الضحية وأسرتها من جهة والشاب المتهم في القضية من جهه أخرى.

كما أعدت أسرة المتهم القاتل ملف كامل يشمل نسخة رسمية كاملة من تفاصيل حكم الإعدام على المتهم وطباعة صور كارنيهات وأوراق توثق شخصية المتهم والذي يعد طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة والابن العائل والأكبر لأفراد أسرته.

وأفادت مصادر مقربة من أسرة القاتل أن المحامي فريد الديب ناقش أفراد أسرة الشاب المتهم حيال الدوافع الأساسية والضغوطات النفسية والعصبية التي أوقعته في معترك ارتكاب الجريمة انتقاما من الفتاة الضحية ومراجعة حيثيات وأسباب تعرضه للضغوطات من جانب أسرة الفتاة الضحية.

وكشف أحمد حمد محامي الشاب "محمد عادل " أنه تحصل على الايميل الخاص بالمتهم وبياناته يوم جلسة النطق بالحكم النهائي بمحكمة جنايات المنصورة لافتا أن الايميل الخاص بهاتف المتهم والذي اختفي يوم الحادث قد تحصل منه على مقاطع تسجيلية تحوي صوتيات ورسائل تهديد ووعيد من الفتاة الضحية وأفراد أسرتها قبيل وقوع حادث القتل أمام أبواب جامعة المنصورة.

المصدر: صدى البلد