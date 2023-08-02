روسيا.. مسؤول رفيع يخاطر بحياته ويقنع عسكريا بالاستسلام (فيديو)

قال مصدر في ديوان رئاسة بشكيريا في روسيا، إن العسكري الذي هدد بتفجير قنبلة يدوية قرب أوفا، سلم نفسه لرجال الأمن بعد الحديث مع رئيس الجمهورية راضي خابيروف.

في وقت سابق، أفاد مصدر في مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، بأن جنديا من مواليد 1984، قام خلال نقله بعد فراره من الخدمة العسكرية إلى طبيب نفسي لفحصه، باستلال قنبلة يدوية وهدد بتفجيرها على طريق السيارات السريع "ناجيفسكي". وعلى الفور تم وقف حركة المرور في المنطقة وبدء مفاوضات مع العسكري المذكور.

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وللتحدث مع هذا العسكري، وصل رئيس جمهورية بشكيريا راضي خابيروف إلى مكان الحادث.

وأضاف المصدر، في حديث مع مراسل "نوفوستي": "نعم نؤكد، أن العسكري سلم نفسه لرجال الأمن، بعد التحدث مع رئيس الجمهورية".

المصدر: نوفوستي