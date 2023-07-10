شهادة أسير.. قوات كييف تطلب فدية من الأسرى وتجبرهم على اعترافات ملفقة

كشف أحد المتطوعين الروس الذي وقع في الأسر وتمكن من الفرار، تعرضه للتعذيب على أيدي قوات كييف لانتزاع اعترافات ملفقة منه، كما فضح سعيهم للحصول منه على فدية لتحريره.

وقال إنه تعرض للتهديد بالقتل كما تم تعذيبه وضربه قبل وصول "المراسل" الأوكراني من أجل تسجيل "اعترافه" بأن الجيش الروسي كان يستهدف المدنين.

كما أجبروه على القول إن لديه رغبة للذهاب والقتال في صفوف القوات الأوكرانية.

وكشف المتطوع الروسي أن هم القوات الأوكرانية لم يكن تحرير رفاقهم الذين أسرهم الجيش الروسي في صفقة تبادل الأسرى، بل كانوا يسعون للحصول على فدية من الأسرى قدرها حوالي 20 ألف دولار لإطلاق سراحهم.

وأقر جنود أوكرانيون سلموا أنفسهم للجيش الروسي في وقت سابق، بتدريبهم على أيدي خبراء نفسيين غربيين في ألمانيا وسلوفينيا على قتل الروس، وإيهامهم بضعف الجيش الروسي "ونصر أوكرانيا المحتّم بدعم الغرب".

وكانت تقارير إعلامية غربية قد تحدثت في وقت سابق أن العسكريين الأوكرانيين وبعد فرارهم من مواقعهم على الجبهة يتركون الكثير من الأدلة على تعاطي المخدرات والكحول.

المصدر: نوفوستي