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أسرى أوكرانيون: دربونا على كراهية الروس

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أسرى أوكرانيون: دربونا على كراهية الروس
Sputnik
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قال أسرى أوكرانيون، إنهم كانوا خلال التدريب في لاتفيا وسلوفينيا يتعاطون مواد مخدرة تؤجج العدوانية وتم تحريضهم على قتل أكبر عدد ممكن من الروس "لأن ذلك أفضل لأوكرانيا".

وذكر الأسرى، في فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن مختصين في علم النفس أكدوا لهم، "كلما قتلتم عددا أكبر من الروس، كان الأمر أجمل بالنسبة لأوكرانيا".

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ووفقا لأسير أوكراني، تم إرساله بعد التعبئة للتدريب لمدة شهر في لاتفيا، ولكن في الواقع التدريب كان شكليا.

وقال: "عمل معنا مختصون في علم النفس، وأخبرونا أنه يجب علينا كراهية الشعب الروسي وتدميره، وفقط عند ذلك ستتحرر أوكرانيا. كانوا يعطونا عقاقير مثيرة للشبهة لأنها كانت تزيد العدوانية وزعموا أنها تزيد الأدرينالين لدينا للقتال ضد الروس".

وأضاف أسير آخر تدرب في سلوفينيا: "كان علماء النفس هؤلاء يوحون لنا بأن الروس في غاية السوء، وكلما قتلتم عددا أكبر من الروس، كان الأمر أجمل بالنسبة لأوكرانيا. ثم بدأوا في إعطائنا بعض الأدوية، وأصبحنا عدوانيين وغاضبين عليهم".

المصدر: نوفوستي

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