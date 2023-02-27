دونيتسك.. تشكيل كتيبة متطوعين تضم أسرى أوكرانيين سابقين

بدأ في جمهورية دونيتسك الشعبية تشكيل كتيبة متطوعين تضم أسرى حرب أوكرانيين، حسبما أفاد أندريه تيشينكو، أحد قادة هذه الوحدة.

وقال تيشينكو، الرقيب أول، وقائد الدبابة السابق في الجيش الأوكراني، في تصريحات لوكالة "نوفوستي": "الآن أنا مسؤول عن الوحدة العسكرية التي تم إنشاؤها حديثا والتي سميت على اسم بوغدان خميلنيتسكي. بدأت هذه القصة في وقت لم تعد فيه الحكومة الأوكرانية بحاجة إلى شعبها، عندما كان على الحكومة الأوكرانية حماية شعبها، لكنها تخلت عنهم بكل بساطة".

وأضاف: "نظرا إلى ذلك، قررنا انتهاز الفرصة التي أتيحت لي ولرفاقي في هذه الوحدة، لأداء واجبنا".

وتضم الوحدة الجديدة، حسب تيشينكو، الآن حوالي 70 فردا، 95% منهم عسكريون أوكرانيون سابقون يتمتعون بخبرة قتالية، ومن المنتظر التحاق مقاتلين آخرين بهم.

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وذكر تيشينكو أن كتيبة المتطوعين يجري تشكيلها من أسرى موجودين في مراكز الاحتجاز المختلفة، موضحا أن أفراد الكتيبة سيتعاقدون مع القوات المسلحة الروسية بشروط عامة.

في وقت سابق، ذكرت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك، فيكتوريا سيرديوكوفا، أن بعض أسرى الحرب الأوكرانيين المحتجزين في أراضي الجمهورية رفضوا إدراجهم في قائمة التبادل. وحسب المسؤولة، فإن هناك الآن حوالي 1.4 ألف جندي أوكراني أسير في أراضي الجمهورية.

المصدر: "نوفوستي"