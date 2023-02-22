جنود أوكرانيون أسرى في لوغانسك يرفضون إدراجهم في قوائم التبادل

قالت مفوضة حقوق الانسان في جمهورية لوغانسك فيكتوريا سيرديوكوفا أن بعض الجنود الأوكرانيين، الواقعين في الأسر، يرفضون إدراجهم في قوائم التبادل، مطالبين بالبقاء في الجمهورية.

وكتبت سيرديوكوفا في قناة تيليغرام: "قام ممثلو مكتب أمين المظالم في جمهورية لوغانسك الشعبية بزيارة أحد مواقع احتجاز الجنود الأوكرانيين، الذي يضم أكثر من 500 شخص، وأطلعوا على ظروف احتجازهم، والتي ثبت أنها تلبي جميع معايير القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق باحتجاز أسرى الحرب. وخلال الزيارة توجه إلينا بعض الجنود الأوكرانيين بإعلان رفض إدراجهم في قوائم التبادل مع دولة أوكرانيا، معربين عن رغبتهم بالبقاء في جمهورية لوغانسك".

وأشار أمين المظالم إلى أن الجنود الأسرى من القوات المسلحة الأوكرانية يحصلون على ثلاث وجبات ساخنة يوميا، ورعاية طبية، كما يتم تزويدهم بملابس" تلبي ظروف الطقس ودرجة الحرارة".

وأضافت سيرديوكوفا إن مكتب أمين المظالم حدد مصير تسعة جنود أوكرانيين آخرين، ناشد ذويهم أمين المظالم بالبحث عنهم.

في 18 فبراير، ذكرت سيرديوكوفا أن ما يقرب من 700 طلب بتحديد مصير جنود أوكرانيين مفقودين تم توجيهه عبر الخط الساخن الذي تم تشغيله في جمهورية لوغانسك الشعبية. وفقا لها، تمكنا من العثور على 144 منهم وهم موجودون في المنطقة.

المصدر: تاس