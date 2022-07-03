سلطات مقاطعة كورسك الروسية تعلن إسقاط طائرتين بدود طيار أوكرانيتين (صور)

أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية المحاذية لحدود أوكرانيا أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين بدون طيار أوكرانيتين من طراز "ستريج" عند اقترابهما من مدينة كورسك اليوم الأحد.

وأضاف رومان ستاروفويت في منشور على "تلغرام" أنه "بفضل أداء عسكريينا الجيد، لم يصب أحد بأذى" جراء الحادث الذي وقع الليلة الماضية.

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كما أعرب حاكم كورسك عن تعازيه لذوي ضحايا القصف الأوكراني الذي تعرضت له مقاطعة بيلغورود الروسية المجاورة فجر اليوم.

المصدر: "نوفوستي"