نائب روسي: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي قريبا

قال رئيس لجنة مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي) لحماية سيادة الدولة في روسيا، أندريه كليموف، إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي قريبا.

وأضاف السيناتور: "العملية العسكرية الخاصة الروسية ستنتهي قريبا جدا، ولن نمدها عمدا". وأضاف أنه بمجرد أن نجعل أوكرانيا آمنة لروسيا والعالم بأسره، و(نضمن سلامة) المختبرات البيولوجية، سنرى ما سيحدث هناك، سنضمن سلامة المنشآت النووية.. بعد ذلك تتوقف المرحلة العسكرية"، مشيرا إلى أن ذلك سيحدث في القريب العاجل.

بالمقابل لفت السيناتور الروسي في الوقت نفسه إلى استمرار الدول الغربية في إمداد أوكرانيا بالسلاح والعتاد.

المصدر: نوفوستي