هدنة غزة.. هل هي فرصة لإسرائيل والفصائل لوقف الحرب؟

يبدو الرئيس الأمريكي متفائلا بالهدنة التي تحققت في قطاع غزة واصفا إياها بالبداية فقط ومجدِدا الدعوةَ لحل الدولتين، وهذا ما يتزامن مع حراك عربي واسع تقوده مصر والسعودية والأردن

يليكون الحلُ في القطاع دائما وشاملا بدولة فلسطينية ذات سيادة واحدة..

الموقف الإسرائيلي هو الآخر رأى أن صفقة الإفراج عن الأسرى لدى حماس أحدُ أهداف الحرب مؤكدة القدرة على فعل كل شيء لإعادة من تبقى لدى الفصائل الفلسطينية بعد 50 يوما من الحرب في القطاع..

- فكيف يمكن البناءُ على الموقف الأمريكي للضغط نحو حل الدولتين لإرساء السلام والاستقرار بين إسرائيل والفلسطينيين كما صرح بايدن؟

- وماذا عن الميدان ومفرداته في ظل رفض فصائل غزة لهذا الحل؟

- وهل من المنطقي بدءُ التفاوض على مستقبل غزة دون حماس أو للتوضيح غزة منزوعة السلاح تحت إدارة السلطة الفلسطينية أو جهة دولية أخرى؟





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