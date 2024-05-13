القمة العربية بالبحرين.. تطلع لإنهاء حرب غزة
أبرز تصريحات رئيس البرلمان العربي عادل العسومي لبرنامج نيوزميكر:
- الوضع في المنطقة خطر وتوقيت انعقاد القمة العربية مهم من أجل غزة
- سياسة البحرين الحيادية ستنعكس إيجابا على نجاح القمة العربية
- التضامن العربي مطلوب في القمة لضمان نجاحها ومن أجل غزة
- المنطقة بحاجة إلى وقفه عربية موحدة لحل جميع القصايا وعلى رأسها فلسطين
- موقف البرلمان العربي واضح بشأن فلسطين
- استقطاب الخبرات العربية التي هاجرت من أجل الأمن الصناعي
- التكامل الاقتصادي مهم بين الدول العربية
- علينا وقف التدخل الوقت الخارجي في الأزمات الداخلية العربية
- الدول الخارجية تريد إطالة أمد الخلافات العربية لكي تستفيد اقتصاديا
- الدول العربية متفقة على إقامة دولة فلسطين المستقلة
- الدول الغربية متناقضة بمواقفها وأصبحت واضحة
- منظومة الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاحات لتمارس دورها
- الدول العربية في الوقت الحالي تتجه للشرق
- الصين وروسيا داعمين للقضية الفلسطينية