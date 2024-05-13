القمة العربية بالبحرين.. تطلع لإنهاء حرب غزة

أبرز تصريحات رئيس البرلمان العربي عادل العسومي لبرنامج نيوزميكر:

- الوضع في المنطقة خطر وتوقيت انعقاد القمة العربية مهم من أجل غزة

- سياسة البحرين الحيادية ستنعكس إيجابا على نجاح القمة العربية

- التضامن العربي مطلوب في القمة لضمان نجاحها ومن أجل غزة

- المنطقة بحاجة إلى وقفه عربية موحدة لحل جميع القصايا وعلى رأسها فلسطين

- موقف البرلمان العربي واضح بشأن فلسطين

- استقطاب الخبرات العربية التي هاجرت من أجل الأمن الصناعي

- التكامل الاقتصادي مهم بين الدول العربية

- علينا وقف التدخل الوقت الخارجي في الأزمات الداخلية العربية

- الدول الخارجية تريد إطالة أمد الخلافات العربية لكي تستفيد اقتصاديا

- الدول العربية متفقة على إقامة دولة فلسطين المستقلة

- الدول الغربية متناقضة بمواقفها وأصبحت واضحة

- منظومة الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاحات لتمارس دورها

- الدول العربية في الوقت الحالي تتجه للشرق

- الصين وروسيا داعمين للقضية الفلسطينية