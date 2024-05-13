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روسيا للغرب.. مستعدون للمواجهة بأوكرانيا إن أصريتم على الحرب

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شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على استعداد روسيا لمواجهة الغرب في ساحة الحرب إن قرر حل الأزمة الأوكرانية بالقوة

في تحذير شديد اللهجة من تبعات الرهان على الخيار العسكري لهزيمة روسيا في أوكرانيا، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على استعداد روسيا لمواجهة الغرب في ساحة الحرب إن قرر حل الأزمة الأوكرانية بالقوة، بهذا السياق أوضح لافروف أن ما يسمى بمؤتمر السلام المرتقب في سويسرا يهدف إلى صياغة إنذار نهائي لروسيا، من خلال التركيز على صيغة زيلينسكي وتجاهل باقي المبادرات لأنهاء النزاع، بهذا الصدد أشار الوزير الروسي أن موسكو أعربت مرارا عن استعدادها للتفاوض مع مراعاة الاعتراف بالواقع الجديد على الأرض.. تصريحات لافروف تأتي بموازاة مواقف غربية تشدد على ضرورة احتواء روسيا والحيلولة دون تحقيقها نصرا حاسما، وتمكين أوكرانيا من استخدام الأسلحة الغربية في استهداف العمق الروسي. فما هي الرسائل التي حملها تحذير لافروف من المواجهة الشاملة؟ وهل تدفع مخاوف الصدام المباشر بالخيار الديبلوماسي إلى الواجهة؟

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