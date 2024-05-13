الجيش الإسرائيلي يعترض مسيرة قبل اختراقها المجال الجوي من جهة الشرق

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الثلاثاء اعتراض مسيرة كانت متجهة نحو إسرائيل من جهة الشرق مشيرا إلى أنها لم تخترق المجال الجوي ولم تتسبب بإصابات أو أضرار.

وكتب أدرعي في حسابه على منصة "إكس": "اعترضت طائرات مقاتلة عائدة لسلاح الجو قطعة جوية مسيرة كانت تحلق في طريقها نحو إسرائيل من جهة الشرق حيث كانت تحت مراقبة قوات الجيش.

وأضاف: "المسيرة المعادية لم تخترق المجال الجوي الاسرائيلي ولم يتم تفعيل الإنذارات". وأشار أدرعي إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار.

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وفي وقت سابق من الاثنين أفادت مراسلة RT بأن 14 جنديا إسرائيليا أصيبوا في الساعات الـ24 الماضية في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وتواصل القوات الإسرائيلية قصف مناطق عدة في رفح جنوبي غزة، بينما تخوض "كتائب المقاومة الفلسطينية" اشتباكات ضارية مع الجنود والآليات المتوغلة شرق مدينة رفح المكتظة بالنازحين.

المصدر: RT