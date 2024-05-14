فنانة مصرية شهيرة: عدونا الأول والأخير هو إسرائيل

قالت الفنانة المصرية الشهيرة سلوى محمد علي، إن ما يحدث الآن في الولايات النتحدة من مظاهرات طلابية لم يحدث منذ حرب فيتنام، مؤكدة أن "العدو الأول والأخير هو إسرائيل".

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وفي تصريحات تلفزيونية، أشارت الفنانة سلوى محمد علي إلى أنه "يوجد اجتياح في الشارع الأوربي والأمريكي وأن حديث الغرب عن الديموقراطية أكذوبة، في ظل القيام بأعمال العنف والقبض على المتظاهرين لدعم القضية الفلسطينية.

ولفتت سلوى محمد علي إلى أنه منذ حرب السابع من أكتوبرـ تزايد التضامن العالمي تجاه القضية الفلسطينية، وأن "هناك نوعا من الإنسانية يعاكسها الاحتلال الإسرائيلي في تصرفاته وتصعيده".

وأكدت الفنانة الشهيرة أن "مصر لديها مسؤولية تاريخية لدعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق"، مضيفة: "عدونا الأول والأخير هو إسرائيل".

وأوضحت قائلة: "الشعب المصري لا يشعر بالكراهية بسهولة، وعندما نكره أحدا يكون فعلا مستحقا لهذا الكره، فنحن أكثر شعب استوعب أشخاصا حتى الغزاة والأعداء، وأحبونا وانبهروا بشعبنا"، مشيرة إلى أن "الكيان الصهيوني استمر في ارتكاب أفعال دنيئة بحق الشعب الفلسطيني بالحرب الأخيرة".

المصدر: "القاهرة 24"