"أوقفوا تسليح إسرائيل!".. الممثل خالد عبد الله يطلق نداء في حفل جوائز "بافتا"

دعا نجم مسلسل "التاج"، الممثل المصري البريطاني خالد عبد الله إلى "وقف تسليح إسرائيل" خلال حضوره في حفل توزيع جوائز "بافتا" بلندن، مساء الأحد 12 مايو.

وحمل الممثل البالغ من العمر 43 عاما، والذي لعب دور صديق الأميرة ديانا الراحل دودي الفايد في مسلسل "التاج" (The Crown) التابع لمنصة "نتفلكس"، كيسا شفافا يحتوي على 14 ألف قطعة من الترتر الأحمر والتي تمثل كل "طفل قُتل في غزة" وسط القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

Every one of these 14,000 sequins is a child that has been killed in Gaza. Multiply that by 2.46 and you get the current death toll, over 34,500.l



STOP ARMING ISRAEL#Artists4Ceasefire#AllEyesOnRafah#PermanentCeasefireNOW#BAFTATVAwardspic.twitter.com/fhVvDCQhnJ — Khalid Abdalla (@khalidabdalla) May 12, 2024

وكتب خالد "أوقفوا تسليح إسرائيل" بقلم أسود على يده وارتدى دبوس Artists4Ceasefire الأحمر الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل.

إقرأ المزيد

وتعرف مجموعة Artists4Ceasefire بأنها منظمة تضم مجموعة من الأفراد في صناعة الترفيه الذين اجتمعوا معا "لرفع النداء العالمي لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والعودة الآمنة لجميع الرهائن، والتوصيل الفوري للمساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة".

ونشر خالد على منصة "إكس" تعليقا يوضح فيه رمزية كيس الترتر الذي كان يحمله، قائلا: "كل واحدة من هذه الـ 14000 قطعة هي بمثابة طفل قُتل في غزة. اضرب ذلك في 2.46 وستحصل على عدد القتلى الحالي، أكثر من 34500. أوقفوا تسليح إسرائيل".

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها الممثل موقفه السياسي من الصراع، حيث كتب على يده عبارة "لن يحدث مرة أخرى" في حفل توزيع جوائز "إيمي" 2024 في يناير الماضي، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأصدر خالد أيضا بيانا سياسيا عندما دعا إلى وقف إطلاق النار في العرض الأول لمسلسل "التاج" في موسمه السادس بلوس أنجلوس في نوفمبر الماضي.

وسبق أن وقع خالد على رسالة مفتوحة موقعة من أكثر من 400 فنان من خلال منظمة Artists4Ceacefire أرسلت إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن العام الماضي، بينهم جيسيكا تشاستين، وكوينتا برونسون، وريتشارد جير، وكيت بلانشيت، ولوبيتا نيونغو، وماهر شالا علي، وجنيفر لوبيز، وكريستين ستيوارت.

وكان خالد من بين العديد من النجوم الذين أبدوا دعمهم لحملة Artists4Ceasefire في حفل توزيع جوائز تلفزيون الأكاديمية البريطانية "بافتا" (BAFTA) في قاعة المهرجانات الملكية بلندن يوم الأحد، بما في ذلك الممثل الاسكتلندي بريان كوكس الدبوس الأحمر، إلى جانب المذيع التلفزيوني والممثل الكوميدي الأمريكي جو ليست، والممثل الإنجليزي ستيف كوجان، والممثل الكوميدي البريطاني لوك رولاسون، والممثل والكاتب المسرحي البريطاني (لأب فلسطيني) بلال علي حسناء.

المصدر: RT