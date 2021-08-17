تدفق اللاجئين الأفغان.. وجه آخر لفشل أمريكي؟

دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى ضرورة الحوار مع حركة طالبان لتجنب حصول أزمة إنسانية،

دعوة بوريل تأتي بعيد تحذيرات أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تدفق المهاجرين إلى أوروبا بسبب تدهور الوضع الأمني في أفغانستان. مشيرا إلى وجود تنسيق مع دول أوروبية لطرح مبادرة منسقة. المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بدورها طرحت مساعدة دول الجوار الأفغاني لوقف أي تقدم صوب الحدود الأوروبية في ظل تقديرات تشير إلى أن أرقام النازحين ستتراوح بين ثلاثمائة ألف وخمسة ملايين.

يأتي ذلك فيما أعلنت أوغندا وكوسوفو وألبانيا قبول طلب الولايات المتحدة باستقبال آلاف اللاجئين الأفغان على أراضيها بشكل مؤقت..

فيما أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توصيات بعدم فرض العودة القسرية على المواطنين الأفغان، بما في ذلك من رفضت طلبات لجوئهم.

فمن يتحمل مسؤولية تداعيات الوضع الانساني في أفغانستان؟



