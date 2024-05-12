ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات أفغانستان إلى 315 شخصا (فيديو)

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي تشهدها أجزاء واسعة من أفغانستان إلى 315 شخصا، وفقا لبيانات حكومية أفغانية.

ووفقا للمعلومات التي نشرتها الوزارة المعنية بشؤون اللاجئين، على منصة "إكس"، فإن الفيضانات أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 315 شخصا، وإصابة 1630 شخصا، وتدمير 2665 منزلا بشكل كلي وجزئي، ونفوق 1000 رأس من الماشية.

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وأدت الأمطار الغزيرة في أفغانستان إلى حدوث فيضانات مدمرة في المقاطعات الشمالية للبلاد، وبشكل خاص مقاطعة بغلان التي تسببت الفيضانات بدمار كبير فيها وسقوط عدد كبير من القتلى، كما شهدت مقاطعات أخرى في الشمال مثل بدخشان وهيرات أمطارا وفيضانات.

وأفاد برنامج الغذاء العالمي، أمس السبت، بأن عدد القتلى جراء هذه الفيضانات تجاوز 300 شخص، في حين ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الرقم لا يقل عن 200.

ولم تصدر حكومة "طالبان"، حتى الآن، تقريرا شاملا يوضح حجم الخسائر والأضرار في الأرواح والممتلكات الناجمة عن الفيضانات الأخيرة.

Women and children are the first line of victims in every climate crisis.



Massive flash floods in Afghanistan killed over 300 innocent people in last 3 days. Lost and damage funds must be equally distributed to all the developing nations. That’s why we need billions, not… pic.twitter.com/IgnzWn1re1 — Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) May 12, 2024

من جهته، ذكر الناطق باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، عبر "إكس"، أن "المئات من مواطنينا لقوا حتفهم في هذه الفيضانات الكارثية".

وأعرب الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، عن تعازيه لأسر ضحايا الفيضانات التي تشهدها البلاد، وحث الجمعيات الخيرية والتجار على مساعدة الأسر المتضررة.

كما ناشد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله، المنظمات الإغاثية بالإسراع في تقديم المساعدة للمتضررين والسعي إلى توفير الضروريات اللازمة لهم.

وتشهد أفغانستان منذ نحو شهر سقوط أمطار غزيرة تسببت في حدوث فيضانات مفاجئة، أوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات.

More than 300 people were killed in flash floods that ripped through multiple provinces in Afghanistan 🇦🇫 #Afghanistan#AfghanistanFloodspic.twitter.com/hB9VIQAzLl — DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) May 12, 2024

المصدر:سبوتنيك