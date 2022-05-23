الصين تحذر.. هل يتورط بايدن عسكريا بتايوان؟

الرئيس الأمريكي يقول ما لا يقصد، مرة أخرى يلملم البيت الأبيض ما وصف بزلات لسان جو بايدن بعد أن تجاوز سياسة إدارته المعلنة إزاء الوضع في تايوان بتصريحاته حول عزم الولايات المتحدة حمايتها عسكريا حال أي هجوم صيني قبل أن يتداركها مساعدوه بالقول إن موقف الإدارة لم يتغير بهذا الشأن، بينما دانت بكين تصريحات بايدن ودعت واشنطن لتوخي الحذر عند الحديث عن تايوان

هل تزيد السياسة الأمريكية خطورة نشوب حرب في المنطقة؟ وما قدرتها على فتح جبهة جديدة على غرار أوكرانيا ؟