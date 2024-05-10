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ساحة حرب.. مشاهد مروعة لهجوم نشطاء على مصنع "تسلا" في ألمانيا (فيديو)

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أثارت خطة توسيع مصنع شركة "تسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية في ألمانيا حركة احتجاجية واسعة النطاق من نشطاء البيئة.

وتصاعد الوضع اليوم الجمعة في منطقة غرونهايده حيث تتواجد شركة "تسلا"، وهي منطقة تضم غابات وبحريات بالقرب من برلين، كجزء من أسبوع كامل من الاحتجاجات المتواصلة.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن حوالي 800 ناشط اقتحموا مبنى مصنع "تسلا"، بعد محاصرتهم الغابة المحيطة بالمصنع منذ نهاية شهر فبراير الماضي.

وتخشى الشرطة من وقوع أعمال تخريبية، فالمحتجون مدعومون من قبل مجموعة "فولكان" اليسارية المتطرفة، وهم مستاؤون من حقيقة أن التوسع الذي تخطط له "تسلا"، سيتضمن إزالة أكثر من 100 هكتار من الغابات.

وفي وقت سابق، تم تعليق الإنتاج في المصنع بعد اندلاع حريق متعمد في كابل لإمداد الكهرباء، أعلنت "فولكانو غروب" مسؤولتها عنه. وتسبب الهجوم بانقطاع الكهرباء عن مبنى الشركة وفي عدد من المناطق المحيطة بها.

المصدر: "Mobiflip"

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