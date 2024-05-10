خبير عسكري: التدريبات الروسية بالأسلحة النووية التكتيكية إشارة واضحة للغرب

ردًا على تصريحات الغرب العسكرية ضد روسيا، سيتدرب الجيش الروسي على استخدام الأسلحة النووية. حول ذلك، كتب أوليغ إيسايتشينكو، في "فزغلياد":

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن هيئة الأركان العامة، بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين، بدأت الاستعدادات لإجراء تدريبات بتشكيلات المنطقة العسكرية الجنوبية الصاروخية والقوات البحرية ستجري قريبًا. ومن المقرر خلال التدريبات، من بين أمور أخرى، حل "مسائل استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية".

كما أشار السكرتير الصحفي للكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية، التي أعلنت عنها وزارة الدفاع، ترتبط بـ "جولة التوتر غير المسبوقة" في الصراع الأوكراني. ووفقا له، فإن التدريبات جاءت بسبب التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، حسبما ذكرت وكالة تاس.

وفي الصدد، قال العضو المراسل في أكاديمية العلوم العسكرية، ألكسندر بارتوش: "تجري روسيا، بشكل دوري مناورات، تقوم خلالها، من بين أمور أخرى، بحل مسألة استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية. وسبق أن أبلغت موسكو، بموجب الاتفاقيات القائمة، واشنطن بذلك. قيادتنا، قررت الآن، على ما يبدو، زيادة عدد الأهداف".

وبحسب بارتوش، فإن بيان وزارة الدفاع يجب أن يشكل "تحذيرا لخصومنا الجيوسياسيين". فـ "هذه إشارة واضحة" لهم. وحول ردة فعل المجتمع الدولي، قال بارتوش: "سيعرب البعض عن تفهمهم لقرار موسكو. ومن المحتمل أن تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو استخدام هذا الموضوع للدعاية ضد روسيا"، ولكن، في الوقت نفسه، التدريبات عامل يمنع تصعيد الصراع العسكري في أوكرانيا.

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