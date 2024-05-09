الرئيس الصيني: نعتزم بذل المزيد من الجهود لتعزيز السلام في أوكرانيا

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الصين تعتزم مواصلة تعزيز السلام في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وقال الرئيس الصيني خلال محادثات مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن "الصين ساهمت في المفاوضات (حول الأزمة الأوكرانية) من البداية إلى النهاية".

وقال "تعتزم الصين أيضا مواصلة اتباع المسار نفسه مع الأطراف المعنية وبذل جهود إيجابية لتحقيق السلام في أسرع وقت ممكن"، حسبما نقل التلفزيون الصيني الرسمي.

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وقال شي جين بينغ خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاثنين الماضي، إنه يجب على الصين والاتحاد الأوروبي مواجهة التصعيد في أوكرانيا.

المصدر: تاس