"فيفا" يقرر إيقاف الزمالك 3 فترات قيد

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منع نادي الزمالك من القيد، بسبب قضية مدربه السابق جايمي باتشكيو.

ولم يدفع نادي الزمالك مستحقات باتشكيو كاملة، وقام محامي المدرب باللجوء إلى الفيفا وطالب بالحصول على مليون و700 ألف يورو، تشمل قيمة العقد والشرط الجزائي.

وسبق أن ألزمت المحكمة الرياضية نادي الزمالك بسداد 450 ألف يورو لصالح المدير الفني البرتغالي، جدير بالذكر أن باتشيكو تولى الإدارة الفنية للفارس الأبيض خلال عام 2020، قبل أن يرحل في مارس 2021.

AFP

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وتوج الفارس الأبيض بالأمس بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

حيث انتصر الزمالك بمباراة الإياب بهدف دون رد، ومجموع المباراتين 2-2، مستفيدا من الهدف الذي سجله سيف الدين الجزيري خارج الأرض.

حقق الفارس الأبيض لقب الكونفدرالية الإفريقية مرتين في تاريخه، وكانا على حساب نهضة بركان المغربي أعوام 2019 و2024.

المصدر: "وسائل إعلام"