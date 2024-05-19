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الزمالك يهزم نهضة بركان ويتوج بكأس الاتحاد الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه

الرياضة

الزمالك يهزم نهضة بركان ويتوج بكأس الاتحاد الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه
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توج الزمالك المصري بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0، يوم الأحد في مباراة الإياب للدور النهائي.

وأحرز أحمد حمدي هدف فوز الزمالك في الدقيقة 23 بتسديدة قوية ومركزة من داخل منطقة الجزاء.

وأكمل الفريق المغربي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ظهيره الأيسر حمزة الموساوي بالطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة "90+2" للخشونة ضد أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك.

وكان الزمالك خسر في لقاء الذهاب في المغرب بنتيجة 1-2، لكنه توج باللقب بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

وكرر الزمالك إنجاز 2019 عندما أحرز لقبه الأول في المسابقة الرديفة (لدوري أبطال إفريقيا) بفوزه على نهضة بركان بركلات الترجيح.

في المقابل، فشل الفريق المغربي في الفوز بلقبه الثالث في المسابقة القارية بعد تتويجه في 2020 و2022.

المصدر: RT

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