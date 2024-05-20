"كتائب القسام" تنشر فيديو لوضع مقاتليها عبوة متفجرة داخل دبابة إسرائيلية من مسافة صفر

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد تظهر تنافس اثنين من عناصرها على وضع عبوة متفجرة داخل دبابة إسرائيلية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ويظهر الفيديو عملية لاستهداف دبابة "ميركافاه" بعبوة متفجرة وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

وقال أحد عناصر "كتائب القسام" مخاطبا آخر كان يحاول التوجه نحو الدبابة لوضع العبوة المتفجرة بداخلها "أتركها لي"، ليرد عليه رفيقه "هذه لي"، وتابع الآخر "بالله أتركها لي، بالله عليك"، ليرد عليه رفيقه مجددا "حلفتك بالله أتركها لي".

هذا واستهدفت "كتائب القسام" في وقت سابق، القوات الإسرائيلية على محور "نتساريم" في قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 35.386 مواطنا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

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المصدر: RT