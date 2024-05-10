كسر رقم قياسي صمد 59 عاما!.. باير ليفركوزن يحقق أرقاما مذهلة على حساب روما

خرج نادي باير ليفركوزن الألماني بأرقام مذهلة، بتعادله أمام ضيفه روما الإيطالي (2-2) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، في إياب الدور قبل النهائي لدوري الأوروبي لكرة القدم.

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وحطم نادي باير ليفركوزن، بتحاشيه الهزيمة أمام روما، على ملعب "باي أرينا – BayArena" بمدينة ليفركوزن، رقما قياسيا ظل صامدا 59 عاما، حيث واصل سلسلة "اللاهزائم" إلى 49 مباراة خلال الموسم الجاري في مختلف المسابقات، متجاوزا نادي بنفيكا البرتغالي، الذي لم يخسر في 48 مباراة بين عامي (1963 و1965) بقيادة الأسطورة الراحل أوزيبيو.

وكان نادي باير ليفركوزن في طريقه لأول خسارة له هذا الموسم بجميع البطولات، لكنه عاد من بعيد وأحرز هدفين متتاليين في الدقيقتين 82 و90، لينجو من الهزيمة ويضرب عصفورين بحجر واحد، بمواصلة سلسلة "االلاهزائم" والتأهل إلى نهائي البطولة القارية، بتفوقه على روما (4-2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعد فوزه ذهابا (2-0) على ملعب الأولمبيكو.

وذكرت شبكة "بليتشر ريبورت" أن ليفركوزن نجح في تسجيل 14 هدفا بعد الدقيقة 90 بمختلف مبارياته هذا الموسم.

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وكان الفريق الألماني، بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، قد حطم الرقم القياسي لسلسلة من 43 مباراة بلا خسارة، المسجل باسم يوفنتوس الإيطالي، بين عامي (2011 و2012) والذي كان الأفضل لأحد فرق البطولات الخمس الكبرى في أوروبا.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن فريق باير ليفركوزن بلغ نهائي بطولة أوروبية كبرى للمرة الثالثة في تاريخه.

وعاد الفريق الألماني للظهور في نهائيات المسابقات الأوروبية بعد بلوغه نهائي كأس الاتحاد عام 1988، وكذلك نهائي دوري أبطال أوروبا 2002.

وأصبح تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، المدرب الإسباني رقم 13 الذي يخوض نهائي إحدى بطولات دوري الأبطال، كأس الاتحاد الأوروبي، الدوري الأوروبي، دوري المؤتمرات أو كأس السوبر في القرن الحادي والعشرين.

المصدر: وكالات