نهائي تاريخي في الدوري الأوروبي (فيديو)

واصل نادي أتالانتا الإيطالي مغامرته في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، وتأهل إلى المباراة النهائية للمسابقة القارية، ليواجه فريق باير ليفركوزن بطل نسخة 1988.

وجاء تأهل فريق أتالانتا إلى نهائي الدوري الأوروبي 2024، على حساب ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، إثر فوزه عليه (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الخميس، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

ووقع على ثلاثة الفريق الإيطالي كل من المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان، والمدافع الإيطالي ماتيو روجيري، والمهاجم المالي البلال توريه، في الدقائق (30، 52، 90) على الترتيب.

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وكان فريق أتالانتا قد تعادل مع الفريق الفرنسي (1-1) في مباراة الذهاب، على ملعب "فيلودروم" يوم الخميس الماضي، ليتفوق (4-1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويبلغ نهائي إحدى المسابقات القارية للمرة الأولى في تاريخه.

وضرب فريق أتالانتا مواعد في نهائي الدوري الأوروبي 2024، مع فريق باير ليفركوزن، الذي تفوق على الفريق الإيطالي الآخر روما، (3-2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: RT