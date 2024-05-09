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باير ليفركوزن يبلغ نهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

الرياضة

باير ليفركوزن يبلغ نهائي الدوري الأوروبي (فيديو)
AP /Matthias Schrader
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تأهل فريق باير ليفركوزن الألماني إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعد تعادله أمام ضيفه روما الإيطالي (2-2) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وتقدم فريق العاصمة الإيطالية "الذئاب" بهدفين سجلهما اللاعب الأرجنتيني لياندرو باريديس من ركلتي جزاء في الدقيقتين (43 و66) على الترتب.

ولكن الفريق الألماني عاد من بعيد وأدرك التعادل بإحرازه هدفين متتاليين، الأول جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الإيطالي جيانلوكا مانشيني خطأ في مرماه عند الدقيقة (83)، بينما حمل الثاني توقيع المدافع الكرواتي يوسيب ستانيشيتش عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "باي أرينا – BayArena" بمدينة ليفركوزن.

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وتأهل فريق باير ليفركوزن إلى نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، مستفيدا من فوزه ذهابا على روما في عقر داره (2-0) على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة روما.

المصدر: RT 

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