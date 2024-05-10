الجمعية العامة تتخذ قرارا بأحقية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة إيجابيا.

صوتت لصالح القرار 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول.

ووفق مشروع القرار، فإن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة.

وجدد القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة.

ونص القرار على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة والحفاظ على الوحدة الإقليمية لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وانسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، والوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.

وأكد القرار أن الجمعية العامة تؤكد القناعة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة، مشيرا إلى التأكيدات الواسعة النطاق على دعم أعضاء الأمم المتحدة لقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.

ويطلب من الأمين العام للامم المتحدة أن يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

وسيتم تفعيل الحقوق والامتيازات الإضافية لمشاركة دولة فلسطين اعتبارًا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة، من بينها شغل المقاعد بين الدول الأعضاء وحق التسجيل في قائمة المتحدثين والإدلاء ببيانات نيابة عن المجموعة وتقديم المقترحات والتعديلات وعرضها، بالاضافة لباقي الامتيازات التي يتمتع بها الوفود.

المصدر: وفا