الدفاع الجوي الروسي يعترض طائرة مسيرة في ضواحي موسكو

قال عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، إن أنظمة الدفاع الجوي في بودولسك قرب موسكو دمرت طائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو، ولم تقع أضرار أو إصابات.

وذكر سوبيانين على قناته في "تيليغرام" أن "قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة بودولسك أحبطت هجوما بطائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو".

وأضاف أنه وفقا للبيانات الأولية، لم تحدث أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام.

كما أوضح عمدة العاصمة أن أجهزة الطوارئ تعمل في مكان الحادث.

وتحاول القوات الأوكرانية استهداف منشآت ومرافق مدنية داخل الأراضي الروسية وخاصة المناطق الحدودية باستخدام الطائرات المسيرة، والقذائف والصواريخ.

المصدر: RT