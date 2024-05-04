قال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف إن قوات كييف هاجمت اليوم السبت قرية موروم في منطقة شيبيكينسكي الحضرية، باستخدام طائرتين مسيرتين.

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وجاء في بيان نشره غلادكوف عبر "تلغرام": ""تعرضت قرية موروم في منطقة شيبكينسكي لهجوم من قبل القوات الأوكرانية باستخدام طائرتين مسيرتين، ولم تقع أي إصابات في صفوف المدنيين".

وأضاف غلادكوف أن الهجوم الأوكراني أسفر عن تضرر خطوط الكهرباء، فيما شرعت قوات الطوارئ إلى إصلاح الخطوط المتضررة على الفور.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أكد الأسبوع الماضي، أن القوات الروسية تملك زمام المبادرة على طول خط التماس، وتواصل تحرير المدن والبلدات المحتلة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من يوم الخميس أن وحدات من مجموعة قوات "الوسط" حررت بشكل كامل بلدة بيرديتشي الواقعة في جمهورية دونيتسك.

هذا وقال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إنه يجب في المقام الأول تجنيد الرئيسين الأمريكي جو بايدن والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في القوات الأوكرانية وفقا للمعايير الجديدة.

المصدر RT