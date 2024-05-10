هل يمكن أن يتحول الاستعداد لمحاكمة القيادة الأوكرانية الحالية والسابقة إلى ورقة تفاوض؟ حول ذلك، كتبت ايليزافيتا كالاشنيكوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

القيادة الأوكرانية- الحالية والسابقة– أضيفت إلى قاعدة البحث بوزارة الشؤون الداخلية الروسية. فخلال عطلة نهاية الأسبوع، بدأت شخصيات سياسية معروفة تظهر الواحدة تلو الأخرى في قوائم المطلوبين في جرائم جنائية مختلفة.. وتبين أن قائمة الأسماء ملفتة: رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، والرئيس السابق بيترو بوروشينكو، وقائد القوات البرية بالجيش الأوكراني ألكسندر بافليوك، والسكرتير السابق لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، ووزير الداخلية السابق أرسين أفاكوف (مدرج في سجل الإرهابيين والمتطرفين في روسيا).



في التعليق على ذلك، قال الباحث السياسي ألكسندر دودتشاك:

هذا يعني الكثير، ويوضح موقف روسيا من هذه العصابة التي تسمى الحكومة الأوكرانية. لقد أصبحت جميع السلطات غير قانونية، منذ فبراير 2014، بعد الانقلاب، على الرغم من كل الانتخابات الشكلية التي تجري هناك. ولهذا السبب تضم القائمة غرويسمان وبوروشنكو والآخرين. وهذا أيضًا إعلان عن الموقف من مفاوضات السلام التي تجري مناقشتها. مع من يجب التفاوض؟ مع المجرمين والإرهابيين؟

ويمكن أيضًا أن تصبح موضوعًا للمفاوضات بين الأطراف التي تتخذ القرار فعليًا. بالنسبة للولايات المتحدة، لا يمثل زيلينسكي أي قيمة شخصية، فهو نتاج للعلاقات العامة، وقد لعب دوره. إذا كانوا في حاجة إلى استبداله، فسوف يضحون به بلا تردد. هؤلاء ليسوا شخصيات إنما وظائف.

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