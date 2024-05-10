بوتين يوقع مرسوما بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للحكومة الروسية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للحكومة الروسية مجددا، بعد موافقة مجلس الدوما على تعيينه في المنصب بناءً على ترشيحه من جانب بوتين.

وجاء في بيان للكرملين: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما بشأن تعيين رئيس الحكومة الروسي، وبما يتماشى مع الفقرة "أ" من المادة 83 من الدستور الروسي، تم تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للحكومة".

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وفي وقت سابق، وافق مجلس "الدوما" الروسي خلال جلسته اليوم الجمعة على إعادة تكليف الرئيس فلاديمير بوتين رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين بترؤس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة.

وصوت لصالح قبول ميشوستين 375 نائبا فيما امتنع 57 نائبا عن التصويت.

وشكر ميشوستين النواب على موافقتهم على ترشيحه، مشيرا إلى أنهم أيدوا بذلك مقترح الرئيس بوتين.

وأضاف أن النظر في مرشحيه للحقائب الوزارية ونواب الوزراء سيتم في مجلس "الدوما" خلال أيام.

ومن المتوقع أن يقدم ميشوستين إلى الرئيس بوتين في موعد لا يزيد عن أسبوع من تعيينه مقترحاته لتشكيلة الهيئات التنفيذية الفدرالية.

وفي غضون 14 يوما سيرفع رئيس الوزراء إلى "الدوما" قائمة مرشحيه لمناصب نواب رئيس الوزراء، والوزراء الفدراليين، باستثناء وزارات الأمن الداخلي والدفاع والخارجية الخاضع تشكيلها لإجراءات خاصة.

المصدر: نوفوستي