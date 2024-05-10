"الدوما" الروسي يقبل إعادة تنصيب ميخائيل ميشوستين رئيسا للوزراء

قبل مجلس "الدوما" الروسي خلال جلسته اليوم الجمعة إعادة تكليف الرئيس فلاديمير بوتين رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين بترؤس الوزراء وتشكيل الحكومة.

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وصوت لصالح قبول ميشوستين 375 نائبا فيما امتنع 57 نائبا عن التصويت.

وشكر ميشوستين النواب على موافقتهم على ترشيحه، مشيرا إلى أنهم أيدوا بذلك مقترح الرئيس بوتين.

وأضاف أن النظر في مرشحيه للحقائب الوزارية ونواب الوزراء سيتم في مجلس "الدوما" خلال أيام.

ومن المتوقع أن يقدم ميشوستين إلى الرئيس بوتين في موعد لا يزيد عن أسبوع من تعيينه مقترحاته لتشكيلة الهيئات التنفيذية الفدرالية.

وفي غضون 14 يوما سيرفع رئيس الوزراء إلى "الدوما" قائمة مرشحيه لمناصب نواب رئيس الوزراء، والوزراء الفدراليين، باستثناء وزارات الأمن الداخلي والدفاع والخارجية الخاضع تشكيلها لإجراءات خاصة.

المصدر: نوفوستي