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بوتين يرشح ميشوستين لرئاسة الوزراء

أخبار روسيا

بوتين يرشح ميشوستين لرئاسة الوزراء
Sputnik
ميخائيل ميشوستين
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أعلن رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الرئيس فلاديمير بوتين رفع للمجلس اسم ميخائيل ميشوستين مرشحا لرئاسة الوزراء.

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وكتب فولودين على "تلغرام": "رفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى مجلس "الدوما" اسم ميخائيل ميشوستين مرشحا لرئاسة الوزراء".

وقدم مجلس الوزراء بقيادة ميخائيل ميشوستين استقالته في أعقاب تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين في 7 مايو الجاري.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس "الدوما" على قبول ترشيح ميشوستين في جلسته العامة اليوم الجمعة.

المصدر: نوفوستي

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