Foreign Policy: على واشنطن إقناع كييف باستحالة إعادة المناطق التي انضمت إلى روسيا

شددت مجلة Foreign Policy على ضرورة إقناع الإدارة الأمريكية كييف باستحالة استعادة المناطق الأوكرانية التي انضمت إلى روسيا، وضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع موسكو.

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وأضافت المجلة أنه على السلطات الأمريكية أن "تعترف علنا بأن المصالح الأوكرانية والأمريكية لا تتلاقى"، بينما لا تزال الأهداف التي أعلنتها كييف حول إعادة "كل سنتيمتر من الأراضي" لا يمكن تحقيقها في الواقع.

وذكرت أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "أوكلت قيادة استراتيجية أوكرانيا لـ"الطيار الآلي"، مشيرة إلى أن واشنطن لا تملك أي خطة واضحة سوى ضمان استمرار تدفق التمويل لأوكرانيا.

كما اعتبرت المجلة أنه على واشنطن أن تساعد في تنظيم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأن الوقت المناسب لمثل هذه المفاوضات هو الصيف القادم.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 24 أبريل الماضي على مشروع قانون حول استئناف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.

المصدر: تاس