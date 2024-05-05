رجح الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس أن يكون رئيس أوكراني فلاديمير زيلينسكي قد استدعى هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية بشكل عاجل بسبب تدهور الوضع في منطقة العمليات القتالية.

وقال ميركوريس: "استدعى زيلينسكي هيئة الأركان العامة بأكملها وأمر العسكريين بالاحتفاظ بمواقعهم بأي ثمن، وأن لا تنفذ المزيد من الانسحابات".

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وأشار إلى أن الوضع الصعب الذي تواجهه القوات الأوكرانية يفسره التقدم المتزايد للجيش الروسي.

وأضاف أنه بعد عدة إخفاقات كبيرة للقوات الأوكرانية على خط المواجهة، بدأ الغرب في مطالبة القيادة الأوكرانية بالحيلولة دون انهيار المواقع.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت أن قواتها واصلت تحسين مواقعها على مختلف الاتجاهات وتحرير بلدات في دونيتسك خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 6665 جنديا.

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الأوكرانية تخسر نحو ألف جندي يوميا بسبب مطالب الولايات المتحدة وحلفائها بإيقاف هجوم الجيش الروسي بأي ثمن. مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 111 ألف جندي في عام 2024، فضلا عن 21 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

المصدر: غازيتا. رو