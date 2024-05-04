أكد الخبير العسكري الروسي فاسيلي دانديكين أن القطار المحمل بالأسلحة والذخيرة الغربية الذي دمره الجيش الروسي كان يحمل أسلحة وعتاد تسلح كتيبة كاملة من القوات الأوكرانية.

وقال دانديكين: "القطار مسألة جدية للغاية، لأنه يتكون من عشرات العربات. وقد تكون هناك معدات وذخيرة، لذا فهذه قوام كتيبة تقريبا".

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وأضاف: "كل قطار من هذا القبيل لا يقترب من خط التماس يعني أن جنودنا وقادتنا لن يضطروا إلى تدميره مباشرة في المعركة، وهو أمر مهم للغاية"، وليس هناك حاجة لإهدار الذخيرة فحسب من جانبنا، ولكن أيضا للأشخاص الذين يقاتلون.

وأكد أنه كلما تم تدمير المزيد من هذه القطارات قبل وصولها إلى مواقع العدو وقرب المواقع الخلفية، كانت نجاحاتنا ملموسة أكثر. لذلك، لدينا مهمة تدمير مثل هذه القطارات سواء في مواقع العدو البعيدة أو عندما تقترب مباشرة من مواقع التشكيلات والألوية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن الجيش الروسي دمر قطارا يحمل معدات عسكرية وقذائف على أراضي أوكرانيا. وكان هذا جزءا من مساعدة دول "الناتو" لكييف.

المصدر: لينتا. رو