صحيفة ألمانية تتحدث عن سلاح روسي جديد "فريد ومرعب"

تحدثت صحيفة Die Welt الألمانية عن امتلاك روسيا "سلاحا مرعبا" جديدا وهو قاذف اللهب الثقيل "توس-3" النموذج المحسن من"توس-1" و"توس-2" والذي لا تستطيع حتى الملاجئ المحصنة الصمود أمامه.

وكتبت الصحيفة أن ظهور نموذج أولي للنظام الجديد في روسيا جاء في تقارير المحللين العسكريين. ويعتبر تطويرا إضافيا لنظامي "توس-1" و"توس-2".

وأضافت: "التفاصيل حول القدرات الدقيقة لما يسمى بقاذف اللهب الثقيل الجديد لا تزال غير معروفة، ولكن "توس-3" إذا ظهر قريبا في ساحة المعركة، يمكن أن يصبح السلاح الأكثر رعبا لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا".

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وبحسب الخبراء العسكريين، فإن ظهور "توس-3" من شأنه أن يزيد من قوة القوات الروسية، فالقوة التدميرية لقذائفها تحولها إلى مدفعية اختراق "بلا رحمة" لا تستطيع حتى الملاجئ المحصنة الصمود بوجهها.

وصرح العقيد في القوات المسلحة النمساوية ماركوس رايزنر لصحيفة "ويلت" أن "توس-3" هي "نسخة أكثر تدميرا" من أنظمة "توس-1" و"توس-2" وأكثر فعالية بفضل الدقة المتزايدة.

وأشار إلى أن "توس-3" قادر على إطلاق مقذوفاته الحرارية المميتة من مسافات أكبر.

ويذكر أن قاذفات اللهب الثقيلة الروسية عبارة عن نوع فريد من الأسلحة، تعمل كراجمات صواريخ. إلا أن كل صاروخ يحتوي على مزيج حارق يتحول عند إصابة الهدف إلى رذاذ يشكل سحابة من مادة قابلة للاشتعال. كما تشكل ضغطا عاليا وحرارة مميتة تقتل أي كائن حي في منطقة سقوط الصاروخ.

المصدر: "نوفوستي"