أكثر من 6.6 ألف جندي وأنظمة HIMARS وIRIS-T.. الدفاع الروسية تكشف خسائر أوكرانيا خلال أسبوع

أعلنت الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها واصلت تحسين مواقعها على مختلف الاتجاهات وتحرير بلدات في دونيتسك خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 6665 جنديا.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها الأسبوعي إنه "ردا على محاولات نظام كييف إلحاق الضرر بمنشآت الطاقة والصناعة الروسية، نفذت القوات الروسية في الفترة من 28 أبريل إلى 4 مايو 25 ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة وطائرات بدون طيار، أصابت مواقع البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا، ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، ومواقع تخزين الصواريخ والذخيرة، بالإضافة إلى ورشة عمل لإنتاج القوارب والطائرات المسيرة".

وأضاف التقرير أنه تم أيضا قصف نقاط انتشار مؤقتة لوحدات التشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب، وكذلك تجمعات للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية.

وفي ما يلي أبرز نقاط تقرير الدفاع الروسية:

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر فائدة في لوغانسك وخاركوف ودونيتسك، كما صدت 23 هجمة مضادة، وبلغت خسائر العدو 975 عسكريا

واصلت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" التقدم إلى عمق دفاعات العدو في دونيتسك، وصدت 4 هجمات مضادة، وخسر العدو أكثر من 2325 عسكريا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها على طول خط المواجهة وحررت بلدات نوفوباخموتوفكا وسيمينوفكا وبيرديتشي في دونيتسك، كما صدت 66 هجمة مضادة، فيما شملت خسائر العدو أكثر من 2405 عسكريين و3 دبابات، بينها "أبرامز" أمريكية الصنع، و20 مدرعة، بينها 4 عربات مشاة قتالية "برادلي" أمريكية الصنع، و33 مدفعا ميدانيا، منها 14 غربي الصنع

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها التكتيكي في زابوروجيه ودونيتسك، فيما بلغت خسائر العدو نحو 745 عسكريا

أصابت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بنيرانها قوات ومعدات معادية في زابوروجيه وخيرسون، حيث تكبد العدو خسائر وصلت إلى 215 جنديا

إصابة قاذفتين من راجمات الصواريخ HIMARS أمريكية الصنع، وقاذفتين لمنظومات الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300 بي تي" مع رادار للإضاءة والتوجيه، وقاذفة لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات IRIS-T. ألمانية الصنع، وتدمير مستودع وقود للمعدات العسكرية الأوكرانية

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إسقاط 15 صاروخا تكتيكيا عملياتيا من طراز ATACMS أمريكية الصنع و17 قنبلة موجهة من طراز Hammer فرنسية الصنع و6 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان" إضافة إلى 201 طائرة بدون طيار.

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مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 593 طائرة 270 مروحية، و23742 طائرة بدون طيار و512 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و15911 دبابة ومدرعة أخرى، و1279 راجمة صواريخ، و9289 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و21471 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية