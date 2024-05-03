الدفاع الروسية: تحييد 1220 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابة "أبرامز" ونظام IRIS-T للدفاع الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي شملت 1220 جنديا وعددا كبيرا من المعدات، بينها دبابة "أبرامز" ونظام IRIS-T للدفاع الجوي.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز تفاصيله:

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها على طول خط المواجهة، وصدت 3 هجمات في مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك، فيما خسر العدو ما يصل إلى 355 عسكريا

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة في عدد من مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 340 جنديا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي في دونيتسك، وصدت 10 هجمات مضادة، وشملت خسائر الجيش الأوكراني نحو 360 عسكريا ودبابة "أبرامز" أمريكية الصنع ومعدات أخرى

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة، كما صدت 3 هجمات مضادة، وبلغت خسائر العدو نحو 135 عسكريا

أصابت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بنيرانها تجمعات للقوات المعادية في مقاطعة خيرسون، وخسر العدو هناك نحو 30 عسكريا

تدمير رادار إضاءة وتوجيه تابع لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أس-300 بي تي"، وقاذفة لنظام الصواريخ المضادة للطائرات IRIS-T ألمانية الصنع

ضرب مستودع النفط "بالوفنويه" الذي استخدم لإمداد الوحدات العسكرية الأوكرانية بالوقود

إسقاط 40 طائرة أوكرانية بدون طيار واعتراض 3 قنابل موجهة من طراز Hammer فرنسية الصنع

المصدر: وزارة الدفاع الروسية