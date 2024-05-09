شاهد.. هل فاز ريال مدريد على بايرن ميونخ بقرار متسرع من الحكم؟

شنت الصحف الألمانية هجوما حادا على الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، بسبب قرار مثير للجدل في الوقت القاتل لمباراة بايرن ميونخ أمام ريال مدريد (1-2) أمس الأربعاء في دوري الأبطال.

وشهد الوقت المحتسب بدلا من الضائع، في الدقيقة 104، حالة جدلية، بعدما سجل الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ هدفا لم يتم احتسابه بسبب الحكم البولندي، الذي تسرع في إطلاق صافرته قبل أن يسدد اللاعب الهولندي الكرة، بداعي وجود تسلل، وبالتالي قطع الطريق على تقنية الفيديو "VAR" للتدخل.

وأظهرت اللقطات الخاصة بتلك الحالة المثيرة للجدل أن الألماني أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد، كان الأقرب إلى خط المرمى من لاعبي بايرن ميونخ، ليحرم الحكم بقراره المتسرع الفريق الألماني من هدف التعادل، والذهاب إلى شوطين إضافيين، بعد تعادلهما (2-2) في لقاء الذهاب للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

لقد كان واضح ان مزراوي غير متسلل نهائيا فلماذا رفع الحكم الراية ولماذا ارتكب حكم الخط القرار الاكثر كارثية ولم يفعل كما فعل بهدف خوسيلو الثاني بأن ينتظر ثم يعود للفار !!



ما حدث خطأ متعمد من الحكم لان الجميع متقدمين على مزراوي !! pic.twitter.com/DryrfdJ9gF — 𝕮𝖆𝖊𝖘𝖆𝖗 𝕾𝖆𝖑𝖒𝖆𝖓🇨🇺 (@s_mossawi) May 9, 2024

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وعنونت صحيفة “SportBild” مقالا: “في لحظة تسديد دي ليخت، أطلق الحكم صافرته، ليحرم بايرن ميونخ من فرصة التعادل. يا لها من فضيحة!”.

بينما نشرت صحيفة “Der Spiegel”: “كابوس لا ينبغي الاستيقاظ منه، لقد كان الحكم البولندي مثيرا للجدل..".

المصدر: وسائل إعلام