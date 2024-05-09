إلغاء هدف ضد ريال مدريد.. VAR لم يتدخل لتجنب "الفضيحة والكارثة" لهذا السبب!

واجه الحكم البولندي سيمون مارتشينياك اتهامات بالانحياز لريال مدريد في مباراته أمام بايرن ميونخ (2-1) مساء أمس الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم يحتسب حكم الساحة سيمون مارتشينياك هدفا لفريق بايرن ميونخ، سجله مدافعه ماتياس دي ليخت في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع في مرمى ريال مدريد، مطلاقا صافرته بشكل متسرع قبل انتهاء الهجمة بداعي التسلل، ليثير الكثير من الجدل حول صحة قراره والتوقيت.

وعلقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إنه قرار كارثي من قبل هيئة التحكيم، لأنه كما هو واضح من الإعادة، من المستحيل معرفة ما إذا كان تسللا، حيث كان يتوجب تدخل تقنية الفيديو (VAR) إذا لم تكن اللقطة واضحة".

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وأضافت الصحيفة: "بينما أطلق مارتشينياك صافرته قبل تسديد الكرة، لم يتمكن حكم تقنية الفيديو من فعل أي شيء".

وانتزع ريال مدريد بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا من الفريق البافاري، بتفوقه عليه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-3)، بعد تعادل الطرفين في لقاء الذهاب (2-2) على ملعب أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

وضرب ريال مدريد بذلك موعد في المباراة النهائية يوم 1 يونيو 2024، على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، مع الفريق الألماني الآخر بوروسيا دورتموند، الذي أطاح بدوره بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: وسائل إعلام