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العراق يدعو 60 دولة إلى استعادة مواطنيها من ذوي عناصر "داعش" في مخيم الهول

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العراق يدعو 60 دولة إلى استعادة مواطنيها من ذوي عناصر
Gettyimages.ru
مخيم الهول في سوريا
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أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن 24 دولة من أصل 60 بدأت استعادة مواطنيها من ذوي عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بمخيم الهول في سوريا.

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وقال الأعرجي على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "في مخيم الهول توجد عوائل الدواعش لـ 60 دولة، وبعد جهود العراق المستمرة بدأت 24 دولة بعملية سحب رعاياها".

ولفت إلى أن روسيا سحبت مؤخرا 32 طفلا (12 طفلة و20 طفلا) تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة مشيدا بموقف الحكومة الروسية ومطالبا الدول الأخرى بسحب رعاياها تمهيدا لغلق المعتقل.

المصدر: RT

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