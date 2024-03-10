دفعة جديدة من الأطفال الروس تعود إلى الوطن من مخيمات اللاجئين في سوريا

قالت مفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، إنه تمت في يوم 10 مارس، إعادة مجموعة أخرى من الأطفال الروس الذين كانوا في مخيمات اللاجئين في سوريا إلى الوطن.

وأضافت المفوضة، لدى استقبالها للطائرة التي تقل الأطفال في مطار تشكالوفسكي قرب موسكو: "تمكنا هذه المرة من الاتفاق مع الجانب الكردي على عودة 32 طفلا تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما إلى أقاربهم في روسيا. والحديث يدور عن 12 فتاة و20 فتى. وسيخضع الأطفال لفحص طبي في عيادة فيدرالية ولإعادة تأهيل اجتماعي في أحد المراكز بموسكو ثم سيتم تسليمهم لأقاربهم".

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وأشارت بيلوفا إلى أنه سبق عودة الأطفال، عمل طويل قامت به العديد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، وجرت خلال ذلك عمليات البحث عن هؤلاء القاصرين وتحديد أقاربهم، وتنسيق وتنظيم المستندات والوثائق الضرورية، وتبادل البيانات.

وطوال الطريق إلى الوطن، رافق المجموعة موظفو مفوضية حقوق الأطفال، ومجموعة من الأطباء والمختصين، وتم خلال ذلك تلقي المساعدة من قبل موظفي السفارة الروسية في دمشق، ومن جانب المجموعة العسكرية الروسية في سوريا.

وتشرف مفوضة حقوق الطفل، على تنفيذ المهمة الإنسانية لإعادة الأطفال الروس من منطقة الشرق الأوسط بتكليف من رئيس روسيا منذ عام 2018.

وقالت ماريا لفوفا بيلوفا: "مع الأخذ في الاعتبار مجموعة اليوم، تمت بمشاركتنا، إعادة إجمالي 546 طفلا إلى روسيا - من سوريا والعراق وباكستان وتركيا".

وأعربت المفوضة عن شكرها لوزارات الدفاع والخارجية والصحة الروسية، ولحكومة مدينة موسكو، والمؤسسات التابعة لها، وكذلك للسيناتور قسطنطين باسيوك لمساعدتهم في عودة القاصرين.

وأكدت بيلوفا على أن العمل في هذا المجال سيستمر لاحقا.

المصدر: RT