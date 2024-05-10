إنها النهاية!.. الخليفي يتواصل مع مبابي من أجل ترتيب حفل الوداع

كشف تقرير إسباني عن كواليس مكالمة أجراها القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع نجم الفريق كيليان مبابي خلال الساعات الماضية اليوم الجمعة.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الشهير، فإن ناصر الخليفي تواصل مع مبابي، لمعرفة كيف يريد توديع فريق باريس سان جيرمان.

وأضاف التقرير أن إدارة باريس سان جيرمان تقوم بتقييم كيف سيكون وداع مبابي يوم الأحد المقبل، في ملعب "حديقة الأمراء".

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ويستضيف فريق باريس سان جيرمان، نادي تولوز، يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار مباريات الجولة 33 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليغ1"، وهي آخر مباراة لسان جيرمان على ملعبه.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو2024، وسط تأكيدات أنه بصدد الانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

المصدر: وسائل إعلام