غالانت يرد على تصريحات بايدن حول تعليق شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل

رد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول تعليق الولايات المتحدة شحنات الذخيرة مؤقتا لإسرائيل.

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وقال يوآف غالانت في كلمة له: "أناشد أعداءنا وأصدقاءنا..من المستحيل إخضاعنا، سنحقق أهدافنا في الشمال والجنوب".

وأضاف: "أيا كان الثمن، سنضمن وجود إسرائيل، وسنتذكر جيدا الوصية التي وقعناها قبل أسبوع فقط في احتفال يوم المحرقة.. لن يحدث ذلك مرة أخرى أبداً".

وكان بايدن قد قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن واشنطن لن ترسل أسلحة إلى إسرائيل إذا قامت بغزو رفح على نطاق واسع.

كما أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تعليق شحنات الأسلحة من الذخيرة الثقيلة مؤقتا لإسرائيل، بسبب الخلافات والجدل مع تل أبيب حول اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية.

هذا وتوغلت القوات الإسرائيلية في مدينة رفح فجر الثلاثاء الماضي، وسط تحذيرات دولية ومخاوف من خطورة الوضع.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + "سي إن إن" + RT